Чак-чак – почти мировой тренд: как себя чувствует хлебный бизнес Татарстана

Казань приняла выездной семинар «Хлебный бизнес», который поддержал Минсельхозпрод РТ. Получилось символично, поскольку в этом году хлебной отрасли Татарстана исполняется 95 лет. Участники семинара обсудили текущие проблемы отрасли, а председатель правления Национального союза хлебопечения высоко отозвался о предприятиях республики.





Участники семинара «Хлебный бизнес» обсудили текущие проблемы отрасли

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан принял семинар «Хлебный бизнес»

Международный выездной семинар «Хлебный бизнес» состоялся в 19-й раз, и в этот раз местом для его проведения выбрали Татарстан. Организаторами выступили НИИ хлебопекарной промышленности и журнал «Пекарь и кондитер».

Поддержку оказал Минсельхозпрод РТ, от лица которого участников поприветствовал начальник отдела развития продовольственного рынка Линар Галиев.

Линар Галиев: «Особую ценность представляет опыт ведущих предприятий Татарстана» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ваш интерес к практикам Татарстана – признание уровня нашей отрасли. Особую ценность представляет опыт ведущих предприятий Татарстана, таких как акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат», Казанский хлебозавод №3, АО «Челны-Хлеб» и другие. Именно такие компании задают высокие стандарты качества и внедряют эффективные решения», – обратился он к собравшимся на семинаре.

«Дворец земледельцев, в котором мы собрались, находится в самом сердце. Я думаю, это неудивительно, потому что мы все давно знаем: «Хлеб – всему голова», с него все начинается», – начал свою речь председатель правления Союза хлебопроизводителей Республики Татарстан, почетный работник АПК России Ильдар Никифоров.

Ильдар Никифоров подчеркнул символизм проведения семинара в Татарстане: в этом году исполняется 95 лет хлебной отрасли республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан в этом году отмечает 95 лет хлебной отрасли республики

Никифоров сказал о символизме проведения семинара в Татарстане – в этом году исполняется 95 лет хлебной отрасли республики.

«В 1931 году решением Совета Министров Татарстана был создан Татарский республиканский промышленный трест хлебопекарной промышленности – так называемый «Татпромхлебтрест». Эту дату мы и сегодня принимаем за начало промышленного хлебопечения Татарстана», – объявил он.

Работает Союз хлебопроизводителей РТ, который объединяет предприятия индустриального хлебопечения и организации. На долю предприятий, входящих в союз, приходится более 60% мучных изделий, которые производятся в Татарстане.

«Самая главная задача нашего Союза – это обеспечение населения качественными и доступными продуктами хлебопечения», – сказал Никифоров.

Ежедневно хлебопекарными предприятиями Татарстана выпекается около тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто и сколько хлеба производит в Татарстане

Никифоров привел несколько цифр. Если брать в расчет данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), то в Татарстане зарегистрировано около 500 предприятий, в деятельности которых так или иначе упоминается хлебопечение.

«Конечно, не все они пекарни или заводы, а просто многие предприятия частично занимаются этим. В том числе в этот список входят крупные и средние хлебозаводы, структуры Татпотребсоюза, субъекты малого бизнеса. И сегодня пекарни практически при всех торговых центрах присутствуют, они тоже являются участниками нашего хлебопекарного процесса», – пояснил председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ.

В структуре пищевой промышленности республики более 10% от общего объема выпускаемой продукции приходится на хлебопечение. Ежедневно хлебопекарными предприятиями Татарстана выпекается около тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, производится около 80 тонн кондитерской продукции, около 10 тонн макаронных изделий. Как уточнил Никифоров, цифры приблизительные: «Всех посчитать невозможно».

В хлебопечении Татарстана задействовано около 6 тыс. работников, сообщил председатель Союза хлебопроизводителей РТ. Крупные и средние хлебозаводы обеспечивают почти 70% потребности населения.

В хлебопечении Татарстана задействовано около 6 тыс. работников Фото: © «Татар-информ»

Топ-3 лидеров хлебопекарной отрасли в Татарстане

Одним из лидеров отрасли Никифоров назвал «Челны-Хлеб», который в 2003 году первым в России создал замкнутый цикл «поле – завод – прилавок», когда зерно выращивается на полях собственной агрофирмы, а мука производится на мельнице того же предприятия.

По информации Никифорова, «Челны-хлеб» планирует построить в Набережных Челнах производство замороженного хлеба, который производится по специальной технологии. Себестоимость будет дороже обычного, но предприятие получит возможность выйти на новые для себя рынки.

«Это мировой тренд. Мы поставляем в магазин, он выпекает – пожалуйста. Храниться может сколько угодно. Большой плюс – выход на другие регионы, даже на Дальний Восток. Получается, вы можете освоить новые рынки. Тренд есть, все наши предприятия на это нацелены. Знаю, «Челны-хлеб» сегодня планирует построить большое предприятие, большой целый завод. По-моему, при поддержке республики сейчас они решают этот вопрос», – рассказал Никифоров.

В его личном топе также казанский «Булочно-кондитерский комбинат», который развивает свою продукцию под брендом «Хлебная страна». В этом году на предприятии запустили новую линию по производству цельнозернового хлеба, которую сегодня покажут участникам выездного семинара.

Чак-чак Казанского хлебозавода №3 стал уже почти мировым трендом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лидером отрасли Никифоров назвал и Казанский хлебозавод №3.

«Это один из самых популярных среди населения заводов, который сегодня, к сожалению, переживает не самые простые времена. Но их чак-чак стал у нас уже почти мировым трендом. Его пробовали Си Цзиньпин, Нарендра Моди и другие мировые лидеры, когда они приезжали к нам на саммит БРИКС», – напомнил глава союза.

По его данным, за последние три года только в казанские предприятия хлебопечения было инвестировано более 500 млн рублей.

«Обновляются почти ежегодно технологические линии, появляются новые виды продукции и оптимизируется внутризаводская инфраструктура», – рассказал Никифоров.

За последние три года только в казанские предприятия хлебопечения было инвестировано более 500 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие проблемы есть в хлебопекарной отрасли в Татарстане и России в целом

Председатель Союза хлебопроизводителей РТ озвучил проблемы отрасли: опережающий рост цен на сырье и ресурсы, диктат торговых сетей и кадры. В последние два-три года нехватка квалифицированных сотрудников – это, пожалуй, самая главная проблема хлебопроизводителей республики, считает Никифоров.

«Но, как говорится, руки мы не опускаем, работаем, население обеспечено хлебом в полной мере. Будем бороться со всеми этими трудностями вместе с вами, вместе с нашими союзами, вместе с госорганами. Я думаю, у нас все получится», – закончил свое выступление он.

Сергей Щедрин считает, что самая главная проблема хлебопроизводителей – нехватка квалифицированных сотрудников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О проблемах в отрасли корреспондент «Татар-информа» спросил у председателя правления Национального союза хлебопечения Сергея Щедрина.

По его мнению, проблема с кадрами сейчас не такая острая – пик пришелся на 2024–2025 годы. «Сейчас чуть полегче стало», – добавил Щедрин.

«Самая актуальная проблема сейчас не только в хлебопечении, но и вообще в производстве потребительских товаров – это введение с сентября электронной транспортной накладной. Это сильно осложнит жизнь. Рынок транспортных услуг в большой степени серый, мягко говоря. Компетенций людей не хватает на то, чтобы заниматься этими вопросами. Но это межотраслевая проблема», – констатировал председатель правления Национального союза хлебопечения.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обратившись к участникам семинара со сцены, Щедрин сказал, что вчера посетил с коллегами «Челны-Хлеб», а сегодня поедет на «Булочно-кондитерский комбинат» в Казани.

«Все на очень достойном уровне. Здесь стыдиться нечего, можно смотреть коллегам в глаза с высоко поднятым взглядом», – отозвался он в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» о посещении челнинского предприятия.