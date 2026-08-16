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Общество 16 августа 2026 13:20

Туман и ливень ожидаются в РТ 17 августа – МЧС напоминает о мерах безопасности

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В ночь на 17 августа, а также утром и днем в Татарстане локально ожидаются сильный дождь и туман. Возможна гроза.

В связи с непогодой МЧС рекомендует жителям республики: не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

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