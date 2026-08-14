«Могу подставить плечо»: два брата из Буинска служат в зоне СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В деревне Энтуганы Буинского района знают каждого из своих земляков, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции. Среди них – родные братья Айрат и Ринат Афанасьевы. Младший был призван по мобилизации в самом начале кампании, а спустя год старший решил заключить контракт и отправиться вслед за ним.

Всего из Энтуган сейчас на передовой находятся пятеро мужчин и женщина-медик: Арслан Хайретдинов, Марат Садыков, Ранис Салахов, Алсина Хайретдинова, а также братья Айрат и Ринат. Истории каждого из них в селе знают и помнят. А пока жители продолжают поддерживать своих земляков гуманитарной помощью и письмами из дома.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Айрат, который жил в Буинске, получил повестку по адресу родительского дома в Энтуганах. Новость он сообщил братьям – Марату, который остался жить в деревне, и Ринату, переехавшему в Казань.

Младший брат сразу решил, что отправится на службу.

Пройдя подготовку в «Казань Экспо», Айрат вместе с другими буинскими ребятами отправился в зону СВО. Для семьи начался непростой период ожидания редких звонков и сообщений.

Через год Ринат понял, что оставаться в стороне не может. В июле 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на передовую. Причина была простой – он хотел быть рядом с близкими и стать для них опорой.

«Я ушел защищать страну, сказав, что иду к своим братьям. Пусть мы не служим бок о бок, но я вместе с ними на СВО, я могу подставить им свое плечо. Это дороже всего на свете», – рассказал Ринат.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Впрочем, встретиться непосредственно на передовой братьям так и не довелось. Их военные пути проходили в разных подразделениях.

Боевой путь Рината начался с участия в боях за Бахмут в Донецкой Народной Республике. Сначала он служил наводчиком в артиллерийском подразделении. Командиры обратили внимание на его наблюдательность и перевели в разведку. Там он получил позывной Афоня.

Особенно тяжелыми воспоминаниями для него стали бои за Константиновку. Ринат говорит, что словами невозможно передать, насколько мужественно действовали его товарищи и насколько каждый был готов прийти на помощь другому.

В тех боях подразделение потеряло командира, который, по словам военнослужащего, был для бойцов настоящей опорой. Несмотря на потери, российским военнослужащим удалось выполнить поставленные задачи.

На груди Рината – несколько медалей. За каждой из них стоит конкретный эпизод боевой работы.

«Медаль Суворова была вручена за выявление вражеского расчета и его уничтожение, медаль «За отличие в военной службе» II степени – за эвакуацию погибшего офицера», – рассказал военнослужащий.

Недавно Ринат получил ранение в результате взрыва снаряда. Сейчас он проходит лечение в госпитале. Но даже после ранения мысли военнослужащего по-прежнему связаны прежде всего с товарищами и родными.

В декабре 2025 года уже Айрат оказался в казанской больнице после ранения. В это время Ринат приехал в отпуск. Так спустя долгое время два брата-бойца смогли встретиться – не на передовой, а в больничной палате.

Для семьи эта встреча стала особенно важной. Долгие месяцы родные жили ожиданием коротких звонков и сообщений, а теперь братья смогли увидеть друг друга лично.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Связь с родным селом бойцы не теряют. Жители Энтуган регулярно собирают для земляков гуманитарную помощь. Недавно очередной груз из деревни доставили в штаб в Буинске. Вместе с необходимыми вещами для военнослужащих передали гостинцы и теплые письма.

Для тех, кто находится далеко от дома, такая поддержка имеет особое значение.

«Любая помощь и теплое слово от земляков на чужбине бесценны. Спасибо вам всем», – сказал Ринат.