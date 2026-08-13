Минниханову презентовали второй сезон фестиваля школьных медиа «Ялкын»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали проект патриотического фестиваля школьных медиа «Ялкын» и его второй сезон на выставке в рамках августовской конференции работников образования РТ, сообщают организаторы проекта.

По полученной информации, о фестивале Раису рассказали амбассадоры первого сезона и креаторы журнала «Ялкын» Надир Шарипов и Зейнап Хуснуллина, а также главный редактор журнала Энже Габдуллина. Они поделились результатами проекта и объяснили, почему школьные медиа сегодня становятся для подростков площадкой для творчества и пространством для обсуждения важных тем.

«В завершение презентации Рустам Минниханов хлопнул специальной хлопушкой фестиваля школьных медиацентров, которая символизирует старт второго сезона», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, первый сезон фестиваля начался в январе 2026 года. Команда проекта посещала школы, знакомилась с медиакомандами, проводила обучающие занятия и оказывала методическую поддержку. На участие поступило 65 заявок из районов и городов Татарстана – около 400 школьников. Финал прошел в «Татмедиа», участники встретились с представителями медиаиндустрии и посетили образовательные сессии.

Гран-при первого сезона получили школьники из Альметьевска. В награду команда отправится в путешествие по одному из регионов России в рамках проекта «Тур для СВОих».

Второй сезон проекта начнется в сентябре 2026 года. Информация будет опубликована на сайте и в соцсетях журнала «Ялкын», а также в каналах медиафестиваля.