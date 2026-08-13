Челны вошли в тройку городов РФ с наименьшей долей сделок по недвижимости

Набережные Челны заняли третье место среди крупнейших городов с наименьшей долей сделок с недвижимостью на российском рынке. На автоград приходится 0,3% сделок, меньше только в Севастополе и Махачкале. Это следует из данных сервиса «Циан», которые есть в распоряжении «Татар-информа».

Лидером рейтинга стала Москва, где совершается 8% сделок с недвижимостью. Вторым стал Сантк-Петербург – 5,2%. Тройку замыкает Екатеринбург – 2,7%.

На Казань приходится 1% сделок с недвижимостью, что практически идентично доле населения города в федеральном масштабе.

«В российских города-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, проживает около четверти всего населения страны, при этом заключается почти треть сделок на рынке жилья (32%). Ещё 8% населения России проживает в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, в этих локациях заключается 12% сделок с жильём», – говорится в исследовании.

В исследовании были учтены данные по 40 городам России.