Казань вошла в топ-5 городов по росту цен на вторичное жилье

Казань заняла пятое место среди городов-миллионников по темпам удорожания вторичной недвижимости. В июле стоимость квадратного метра на готовое жилье выросла на 1,4% по сравнению с июнем и составила 238,6 тыс. рублей. По этому показателю столица Татарстана обогнала Москву, где прирост был на уровне 1%, сообщает «РБК Недвижимость».

Лидером рейтинга стал Красноярск с ростом на 1,8% (до 149,3 тыс. руб./кв. м). В топ-5 также вошли Екатеринбург (+1,7%, до 168,7 тыс.), Нижний Новгород (+1,7%, до 186,4 тыс.) и Челябинск (+1,5%, до 124,2 тыс.).