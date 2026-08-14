Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Тетюшском районе. После облета сельхозугодий он осмотрел выставку продукции местных производителей, а также встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Тетюшского муниципального района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава района сообщил, что аграрии уже убрали около 41% посевных площадей. Средняя урожайность составляет 56,3 центнера с гектара. Уборочная кампания идет по плану.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отметил, что Тетюшский район входит в число лидеров республики по многим показателям. При этом, по его словам, району необходимо усилить работу в животноводстве, в том числе увеличить поголовье.

Рустам Минниханов также отметил работу района по поддержке участников специальной военной операции и назвал ее примером для других. В частности, глава Тетюшского района неоднократно лично выезжал в зону СВО с гуманитарной помощью.