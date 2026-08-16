Роналду предположил, что текущий сезон может стать для него как игрока последним

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Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду допустил завершение своей карьеры спортсмена по окончании текущего сезона.

«Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить впечатляющее наследие», – заявил Роналду в интервью, которое он дал журналу Vogue вместе со своей невестой, а ныне супругой Джорджиной Родригес перед свадьбой.

«<...> футбол может оставить большую пустоту, нужно заполнять свое время разными способами, а не только одним. А еще <...> продолжать наслаждаться тем, чего я добился – тем, чего мы добились. Ведь, в конце концов, это были 25 лет, полные жертв», – добавил спортсмен.

Издание также опубликовало первые фотографии со свадьбы Роналду и Родригес.

Криштиану Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций. Футболисту, которому исполнился 41 год, принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира, он пятикратный обладатель «Золотого мяча». В чемпионатах мира Роналду участвовал шесть раз, но так и не добился трофея.