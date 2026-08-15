Юкич - журналистам: «Спросите у тренера, почему я мало играю»

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в четвертом туре РПЛ – 1:1. После матча в разговоре с журналистами итог подвел полузащитник казанского клуба Александар Юкич:

– В Ростове всегда тяжело играть. Я думаю, первый тайм был плохой, мы не играли, так как хотели. В перерыве мы поговорили и во втором тайме играли лучше. Сравняли счет.



– С вашим выходом игра команды в атаке становится лучше. Вы переживаете, что не выходите?



– Спасибо, что об этом сказали мне. Я всегда стараюсь показать лучшее, что могу. В следующий раз этот вопрос задайте тренеру, почему так происходит, – сказал Юкич журналистам.

Следующий матч клуб из столицы Татарстана проведет в Кубке России. 19 августа в Казань приедет московский «Спартак».