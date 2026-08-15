news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 августа 2026 21:39

Юкич - журналистам: «Спросите у тренера, почему я мало играю»

Читайте нас в
Телеграм
Юкич - журналистам: «Спросите у тренера, почему я мало играю»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в четвертом туре РПЛ – 1:1. После матча в разговоре с журналистами итог подвел полузащитник казанского клуба Александар Юкич:

– В Ростове всегда тяжело играть. Я думаю, первый тайм был плохой, мы не играли, так как хотели. В перерыве мы поговорили и во втором тайме играли лучше. Сравняли счет.

– С вашим выходом игра команды в атаке становится лучше. Вы переживаете, что не выходите?

– Спасибо, что об этом сказали мне. Я всегда стараюсь показать лучшее, что могу. В следующий раз этот вопрос задайте тренеру, почему так происходит, – сказал Юкич журналистам.

Следующий матч клуб из столицы Татарстана проведет в Кубке России. 19 августа в Казань приедет московский «Спартак».

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена

Повторяя Одиссея и Девятаева: 30 лет невероятному побегу наших летчиков из плена

15 августа 2026
«Воздушная тревога!»: В Казани прозвучали сирены из-за ракетной опасности

«Воздушная тревога!»: В Казани прозвучали сирены из-за ракетной опасности

15 августа 2026
Новости партнеров