В УрФО реализуют 168 проектов комплексного развития территорий

В регионах Уральского федерального округа сейчас реализуют 168 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Их общий градостроительный потенциал превышает 16,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 14,7 млн кв. м жилья. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает «ugra-news.ru».

Всего в УрФО для проектов КРТ определили 289 участков общей площадью 3,8 тыс. га. На них можно построить почти 24 млн кв. м недвижимости, из которых 21,1 млн кв. м придется на жилье.

Хуснуллин отметил, что КРТ стало одним из ключевых инструментов национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, этот механизм позволяет одновременно планировать строительство жилья и развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры.

В рамках уже реализуемых проектов в УрФО ввели более 445 тыс. кв. м недвижимости, включая около 402 тыс. кв. м жилья.

Отдельное внимание при комплексном развитии территорий уделяют расселению аварийного и ветхого жилья. С 2019 года в регионах УрФО расселили 3,4 млн кв. м аварийного фонда, новые квартиры получили 213,7 тыс. человек. С 2025 года программа переселения реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что в пяти регионах УрФО заключили 81 договор, предусматривающий переселение около 28 тыс. человек. Сейчас ключи от новых квартир получили 17,3 тыс. граждан.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре благодаря программе новоселье уже отметили около 800 человек.