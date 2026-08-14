Студотряды Татарстана присоединились к акции «Поклонимся великим тем годам»

Более 1,2 тыс. участников студенческих отрядов Татарстана присоединились к Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» в 2026 году. Особое внимание к акции уделяют в республике в Год воинской и трудовой доблести. Российские студенческие отряды проводят ее с 2013 года, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Акция помогает сохранять историческую память и объединяет молодых людей вокруг уважения к подвигу защитников Отечества.

По словам директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместителя председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василия Ислаева, участие в ней дает молодым людям возможность лично выразить благодарность ветеранам и показать, что подвиг народа не забыт.

Он отметил, что такие мероприятия воспитывают чувство ответственности, укрепляют связь поколений и напоминают о ценности созидательного труда и патриотизма. В 2025 году к акции по всей России присоединились более 10 тыс. участников студенческих отрядов, и интерес к ней продолжает расти.

«Поклонимся великим тем годам» проходит в несколько этапов и включает разные форматы работы. Участники благоустраивают воинские захоронения и мемориалы, участвуют в шествиях и возлагают цветы, встречаются с ветеранами и тружениками тыла.

Также для них проводят образовательные и культурные мероприятия, посвященные сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Студенческие отряды Татарстана в рамках акции приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. В детских лагерях, где работают вожатые из студотрядов, а также на всероссийских и межрегиональных трудовых проектах проходят квизы и тематические занятия о важных событиях Великой Отечественной войны.

Еще одним направлением остаются торжественные мероприятия. Студенты участвуют в митингах и возлагают цветы к мемориалам. Осенью во всех городах-героях России проходят всероссийские церемонии памяти защитников Отечества.

В 2025 году в Тверской области в рамках акции прошел творческий конкурс «Памяти верны». Представители студенческих отрядов Татарстана показали высокие результаты: хор студотрядов республики занял первое место, а театрализованная постановка студенческого отряда «Исида» из КГЭУ получила третье место.

Работу студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики. Деятельность ведется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».