Коробченко о гонках: «Лодку разворачивает, если кто-то перестает грести»

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Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко рассказал журналистам о соревнованиях на китайских лодках «Дракон», которые прошли на озере Нижний Кабан в Казани в рамках форума «РОСТКИ». В гонках приняли участие 18 команд – более 200 спортсменов от промышленных предприятий и организаций республики.

Коробченко отметил, что когда он пришел в Федерацию гребли, соревнования собирали лишь 30 человек – только гонщиков и тренеров. Однако любой вид спорта должен быть массовым и зрелищным, чтобы люди его видели. Предприятиям дали возможность участвовать в командной игре, которая сплачивает коллективы, и они с удовольствием откликнулись.

«Когда такая коллаборация наших предприятий, спортсменов, федерации и промышленников соединилась, получился хороший результат. Наша главная задача – чтобы гребля на байдарках и каноэ получила массовое увлечение у людей, чтобы наши дети включались. Зимой можно бегать на лыжах, а летом грести на байдарках или каноэ», – сказал Коробченко.

Он подчеркнул, что гонки на драконах взяты из китайской культуры, где в лодках могут быть десятки и даже сотни человек. Здесь и спорт, и увлечение, но самое главное – командный дух. Если кто-то перестает грести или одна из сторон ослабевает, лодку разворачивает и она может перевернуться, отметил Коробченко.

«Так же как на предприятии, так же как на корабле – вся команда должна работать на результат, на победу. Победа достигается только командным духом. Это нужно продвигать, чтобы спорт был и командообразование, и красота. И самое главное – хорошее настроение», – добавил министр.

Гонки прошли на дистанции 200 метров. В каждой лодке – 12 человек: десять гребцов, один рулевой и один барабанщик. Соревнования стали частью программы форума «РОСТКИ», посвященного экономической дружбе между Россией и Китаем. 17 августа на «Казань Экспо» начнется основная деловая программа.