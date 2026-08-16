Россиянки взяли бронзу в эстафете 4 на 100 м комплексом на ЧЕ

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Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российские пловчихи стали третьими в эстафете 4 на 100 метров комплексным стилем на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Команду составили Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина. У них ушло 3 минуты 53,79 секунды на то, чтобы преодолеть дистанцию.

Обладателями золотых наград стали спортсменки из Великобритании, показавшие результат в 3 минуты 53,50 секунды. Россиянки отстали от них на 0,29 секунды.

Серебряные медали достались пловчихам из Италии, которые показали время 3 минуты 53,60 секунды с отставанием от команды-лидера, равным 10 секундам.

Ранее итальянка Симона Квадарелла стала победительницей на дистанцией 400 метров вольным стилем в рамках чемпионата Европы 2026. Она показала результат в 4 минуты 1,34 секунды.

Серебро и бронзу взяли немки Изабель Гозе и Майя Вернер – с временем 4 минуты 2,41 секунды и 4 минуты 3,73 секунды соответственно.

На четвертой позиции разместилась португалка Франсишка Суареш-Мартинш с результатом в 4 минуты 6,93 секунды. Россиянка Ксения Мишарина показала пятое время – 4 минуты 7,46 секунды, ее отставание от лидера заплыва составило 6,12 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции Париже, он начался 31 июля и завершится сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступают на турнире в нейтральном статусе.