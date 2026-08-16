«Ведомости»: Андрей Клепач покинул пост главного экономиста ВЭБ.РФ

Андрей Клепач покинул пост главного экономиста корпорации развития «ВЭБ.РФ». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя госкорпорации.

По словам собеседника издания, уже определен кандидат, который должен стать новым главным экономистом корпорации. Он добавил, что назначение состоится в ближайшее время, но не стал уточнять личность претендента на должность.

Кроме того, представитель ВЭБ.РФ не стал комментировать причины ухода Клепача. Знакомый экономиста сообщил, что произошедшее связано «с его личными резкими оценками экономического и политического развития страны, которые никак не могут совпадать с позицией госкорпорации».

Сам Клепач подтвердил изданию, что больше не работает в ВЭБ.РФ, но тоже не стал говорить о причинах увольнения. Вместе с тем он сказал, что пока у него нет дальнейших планов по трудоустройству.

Близкий к ВЭБу источник заметил в разговоре с газетой, что в госкорпорации всегда подчеркивали: позиция Клепача по многим общественно-политическим и социально-экономическим вопросам была его личным мнением и не являлась ее официальной позицией.

Другой источник, связанный с корпорацией развития, и вовсе заявил, что на деле Клепач давно вел «самостоятельную аналитическую деятельность», где ВЭБ не выступал в качестве заказчика.

Андрей Клепач родился 4 марта 1959 года в Москве. В 1981-м окончил экономический факультет МГУ, в 1984-м – аспирантуру, кандидат экономических наук. Долгое время занимался научной и аналитической деятельностью, хотя в 1998-м руководил департаментом исследований Банка России.

С 2004 по 2008 года – директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ, с 2008 по 2014 год – заместитель министра экономического развития РФ, на этом посту курировал прогнозирование, стратегическое планирование и бюджетирование. С 2014-го – главный экономист Внешэкономбанка (позднее ставшего ВЭБ.РФ), а до 2019-го – и член правления. Действительный государственный советник 1-го класса (2012), заслуженный экономист России (2007), кавалер ордена Почета.