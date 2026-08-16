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На главную ТИ-Спорт 16 августа 2026 10:31

Махачев установил рекорд UFC, одержав 17-ю победу подряд

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Махачев установил рекорд UFC, одержав 17-ю победу подряд
Фото: ufc.ru

Российский боец ММА Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри и установил рекорд UFC по длительности победной серии. Титул в полусреднем весе он защитил впервые. Поединок возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии.

Благодаря этой победе 34-летний Махачев обогнал бразильца Андерсона Силву и одержал 17 побед подряд. В профессиональной карьере он выиграл 29 боев при одном поражении, ранее владел поясом в легком весе и возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Рекорд 28-летнего Гэрри после боя с Махачевым составляет 17-2.

#мма
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