Махачев установил рекорд UFC, одержав 17-ю победу подряд

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Российский боец ММА Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри и установил рекорд UFC по длительности победной серии. Титул в полусреднем весе он защитил впервые. Поединок возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии.

Благодаря этой победе 34-летний Махачев обогнал бразильца Андерсона Силву и одержал 17 побед подряд. В профессиональной карьере он выиграл 29 боев при одном поражении, ранее владел поясом в легком весе и возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Рекорд 28-летнего Гэрри после боя с Махачевым составляет 17-2.