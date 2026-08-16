Американка Дуглас дважды за сутки обновила мировой рекорд на 50 м вольным стилем

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Американская пловчиха Кейт Дуглас дважды за сутки обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. В финальном заплыве на чемпионате Тихоокеанского региона в Ирвайне она показала результат 23,19 секунды, следует из данных соревнований.

Ранее в предварительном заплыве Дуглас преодолела дистанцию за 23,49 секунды, также превзойдя прежнее мировое достижение, которое принадлежало американке Гретхен Уолш (23,55 секунды).

На счету 24-летней спортсменки два золота, два серебра и одна бронза Олимпийских игр, а также семь побед, семь серебряных и пять бронзовых наград чемпионатов мира.