Госстройнадзор РТ одобрил новую гимназию «Мирас» в Мензелинске

Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии проектной документации застройщику школы на 500 мест в микрорайоне Садак Мензелинска, сообщает пресс-служба Инспекции ГСН РТ. Учебное заведение получило статус многопрофильной гимназии и название «Мирас». Строительство велось в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам начальника Инспекции ГСН РТ Вали Назмеева, объект находится в высокой степени готовности. Трехэтажное здание площадью 8609 кв. м благоустроено и оборудовано спортивной площадкой.

В гимназии все классы укомплектованы интерактивными панелями и мебелью. Здесь расположены актовый зал на 200 мест, мастерские, кабинет логопеда, обеденный зал на 250 мест, спортивный зал, библиотека, кружковая и кабинет черчения. На стенах размещены иллюстрации в национальном стиле с материалами на русском и татарском языках.

Застройщик – исполком Мензелинского района, технический заказчик – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», генподрядчик – ООО «Инвестиционная строительная корпорация "СтройИнжиниринг"».