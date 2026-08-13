Депутат Ирина Белых: Ничего не будет без учителя, и Татарстан это доказывает

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых высокого оценила работу системы образования Татарстана. Об этом депутат заявила на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников, которое прошло в Набережных Челнах.

«Для меня Татарстан начался с Казанского радиомеханического колледжа. Я знаю, что его директор Камиль Мухаметов здесь. Там блеск, чистота, порядок и мудрость. А когда мы увидели мастера производственного обучения Гузель Закирову, все в нее влюбились. Представьте грохот токарного производства. Я думаю, как мы будем говорить. И вдруг раздается свисток. Все замолкают, станки выключаются, студенты отходят. Вот дисциплина и мудрость. Выходит женщина и говорит: „Я не могу без своей работы. И когда лето, я тоскую и прихожу, потому что скучаю“. Спасибо вам за это. Вот это – мастера, на которых можно молиться. И вот такие нам нужны», – сказала она.

Белых отметила, что качество образования держится на трех «китах», которые должны быть четко выверены и просчитаны: кадры, материально-техническая база, содержание.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин постоянно говорит, что образование – это стратегическая роль экономики. Ничего не будет без учителя. И это так. И Татарстан это доказывает. Сегодня мы увидели каждый шаг ребенка. Спасибо мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву, который говорит о необходимости изучения профессий еще до первого класса, чтобы захотеть получить это образование. Пусть изучают раннюю специализацию. Возможно, они раньше в чем-то разочаруются и правильно выберут нужную профессию», – подчеркнула депутат.

По ее мнению, главный человек в школе – это учитель, потому что именно он берет на себя ответственность. «С дошкольного возраста надо рассказывать, что власть – это прежде всего ответственность, это бессонные ночи, продумывание каждого шага. И только тогда, может, что-то получиться. Если нет заинтересованности у высшего должностного лица, то очень сложно на территории любого региона сделать то или иное. Поэтому, конечно, Татарстану повезло. Я сегодня это увидела до мелочей», – заключила парламентарий.