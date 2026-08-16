В Лисичанске нанесен удар по татарстанскому водовозу

В городе Лисичанске Луганской народной республики, подшефном Татарстану, ВСУ нанесли удар по татарстанскому водовозу, двое людей ранены. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Телеграм-канале.

«Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины», – уточнил руководитель региона.

Кроме того, по словам Пасечника, в Белокуракинском муниципальном округе беспилотник атаковал гражданскую грузовую «ГАЗель». В результате водитель грузовика, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм.

В Сватовском округе из-за удара по многоквартирному дому пострадала 66-летняя женщина, а на автодороге в Новопсковском округе БПЛА атаковал легковой автомобиль, его 42-летний водитель ранен.

«Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они под наблюдением врачей. <...> Всего за сутки атакованы 16 муниципалитетов республики. Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура», – добавил глава ЛНР.

Утром Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 822 вражеских БПЛА в небе над Россией минувшей ночью. В Ростовской области из-за ночной атаки погибли пять человек. На складе Wildberries, расположенном на территории индустриального парка «Коледино» в подмосковном Подольске, начался пожар из-за удара дрона.