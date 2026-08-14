Минниханов принял участие в открытие пансионата для мальчиков «Мирас» в Апастово

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии пансионата для мальчиков «Мирас» общественного благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» в Апастово, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Согласно полученной информации, в здании размещены учебные кабинеты, кабинет директора, учительская, студия звукозаписи, рекреационная комната, столовая, спальные комнаты для воспитанников, маломобильных постояльцев и воспитателей, помещения для приготовления и хранения пищи, прачечная и гладильная, а также комната для обучения ремесленному мастерству.

«Объект рассчитан на единовременное проживание 40 воспитанников и 4 воспитателей. Проживание безвозмездное, обучение рассчитано на 4 года для детей от 12 до 17 лет», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В программу обучения входит изучение духовного и культурного наследия татарского народа, углубленное изучение татарского языка, факультативные занятия арабским и духовное воспитание. Общее образование дети будут получать в Апастовской средней общеобразовательной школе.