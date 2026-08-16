На Сицилии из музея украли 4 работы мастера Возрождения Антонелло да Мессины

«Полиптих Сан-Грегорио»

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Из Регионального междисциплинарного музея на острове Сицилия украли четыре работы мастера Раннего Возрождения Антонелло да Мессины. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации музея рассказали, что вечером субботы, 15 августа, злоумышленники проникли в музей, отключив систему защиты и сигнализацию. Они похитили три из пяти деревянных панелей, входящих в состав «Полиптиха Сан-Грегорио», и двустороннюю картину на дереве с изображением Мадонны с Младенцем и оплакивания Христа.

Второе произведение искусства хранилось в специальной защищенной витрине, но ворам удалось взломать ее. По оценке специалистов, преступникам не хватило времени, иначе они похитили бы все части полиптиха.

«Это шокирующее происшествие. Были украдены две из наиболее важных работ Антонелло. Большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», – приводит слова директора музея Мариса Меркурио итальянская газета La Repubblica.

Полиптих был создан художником для местного монастыря, он завершил работу над ним в 1473 году. Произведение не раз получало серьезные повреждения, в том числе во время землетрясения 1908 года, и его неоднократно реставрировали. Двухсторонняя картина с изображением Мадонны с Младенцем и оплакивания Христа была приобретена у крупного аукционного дома Christie’s в Лондоне.

Антонелло да Мессина (около 1429 – 1479) – первый из известных живописцев эпохи Возрождения в Южной Италии. Его зрелое творчество отличается соединением элементов, характерных для итальянской и нидерландской традиций. Он был одним из первых художников Италии, начавших работать в технике чистой масляной живописи (перенятой у нидерландца Яна ван Эйка).