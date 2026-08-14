Татарстан вошел в число лидеров по цифровому заселению в отели

Заселиться в гостиницу без бумажного паспорта и предъявить документы со смартфона теперь могут жители и гости более чем половины российских регионов. Технология работает в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» – цифровой сервис уже используют более 800 отелей примерно в 70 регионах страны, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Регистрация с помощью «Цифрового ID» занимает всего несколько минут. Гостю нужно открыть в мессенджере МАКС раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». После этого сотрудник гостиницы сканирует QR-код с экрана смартфона, а паспортные данные автоматически передаются в систему отеля.

Такой способ регистрации позволяет избежать ошибок при ручном вводе данных и сокращает время оформления как для постояльцев, так и для сотрудников гостиниц.

В числе регионов, где больше всего отелей используют «Цифровой ID» для регистрации гостей, – Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что технология цифрового заселения через МАКС активно развивается и получает положительные отзывы как от представителей гостиничного бизнеса, так и от туристов.

По его словам, в ближайшие месяцы основными задачами останутся дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение сотрудников отелей работе с новым сервисом.