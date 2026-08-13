В Нижнекамске армянская и таджикская диаспоры собрали гумпомощь для бойцов

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции собрали представители армянской и таджикской диаспор. Груз передали через Дом дружбы народов, который стал одной из основных площадок сбора помощи для фронта.

В коробки вошли продукты, одежда и средства личной гигиены.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Представители национальных обществ оперативно откликаются на запросы волонтеров и подключаются к сбору необходимых вещей.

«От таджиков есть Далир Кабиров, помогает и от имени армянского… От армянского общества Манукян Варден тоже помогает. Неоднократно помогает. Сколько лично они свои средства вкладывают», — рассказал директор Дома дружбы народов Василь Хафизов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В работе по сбору и комплектованию гуманитарных отправлений Дом дружбы народов взаимодействует с волонтерской группой «Добрые сердца». Ее пункт на улице Химиков, 72Б работает ежедневно.

Недавно волонтеры объявили срочный сбор одеял. На призыв откликнулись жители города, организации и учреждения. В их числе оказался коллектив детского сада №19.

«Мы услышали от СТОС, что нужны одеяла. Подготовили, прочистили, просушили и принесли с детьми для участников СВО», — рассказала исполняющая обязанности заведующей детского сада №19 Наталья Тарасова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Не остаются в стороне и жители многоквартирных домов. Старшая по дому на улице Химиков, 94 Гульнара Фахриева вместе с жильцами регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи.

На этот раз они собрали лекарства, средства гигиены и одеяла.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Всегда наша страна одерживала победы из-за сплоченности. И сейчас нам надо сплотиться и оказывать помощь», — подчеркнула Фахриева.

Собранный в Нижнекамске гуманитарный груз в ближайшие дни отправят на передовую.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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