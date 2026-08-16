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Общество 16 августа 2026 16:29

В Казани дополнительно ограничат движение по улице Затонская

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В Казани дополнительно ограничат движение по улице Затонская

В Кировском районе столицы Татарстана расширят ограничение движения транспорта и пешеходов по улице Затонская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 18 августа по 31 октября частично перекроют проезжую часть и полностью – тротуар на участке от улицы Затонская до здания №2а по улице Старо-Аракчинская, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее, с 5 августа, аналогичным образом было ограничено движение на участке от улицы Затонская до здания №4 по улице Старо-Аракчинская.

Причина временных неудобств не изменилась – это работы по прокладке напорной хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в городской администрации.

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#ограничение движения
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