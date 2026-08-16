В Казани дополнительно ограничат движение по улице Затонская

В Кировском районе столицы Татарстана расширят ограничение движения транспорта и пешеходов по улице Затонская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 18 августа по 31 октября частично перекроют проезжую часть и полностью – тротуар на участке от улицы Затонская до здания №2а по улице Старо-Аракчинская, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее, с 5 августа, аналогичным образом было ограничено движение на участке от улицы Затонская до здания №4 по улице Старо-Аракчинская.

Причина временных неудобств не изменилась – это работы по прокладке напорной хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в городской администрации.