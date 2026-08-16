Щербаков завоевал бронзу и установил юношеский мировой рекорд на ЧЕ в Париже

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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский пловец Михаил Щербаков стал третьим в финале дистанции 200 метров комплексным стилем на чемпионате Европы 2026 года по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Щербаков потратил на преодоление дистанции 1 минуту 56,16 секунды. При этом ему удалось установить юношеский мировой рекорд и взрослый рекорд России.

Обладателем золотой медали стал венгр Хуберт Кош, проплывший 200 метров комплексом за 1 минуту 54,24 секунды. Россиянин отстал от него на 1,92 секунды.

Серебро завоевал испанец Уго Гонсалес де Оливейра с результатом 1 минута 54,44 секунды и отставанием от лидера в 0,20 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции Париже, он начался 31 июля и завершится сегодня, 16 августа. Российские пловцы выступают на турнире в нейтральном статусе.