Казанский энергоуниверситет приглашает школьников проверить свои знания

Казанский государственный энергетический университет организует для школьников олимпиаду «Первые шаги в энергетике», направленную на подготовку учащихся к поступлению в вузы.

Проведение олимпиады предусмотрено приказом Министерства просвещения РФ от 30.08.2022 №788. При этом прошедшие отборочный этап олимпиады обретут уникальную возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в КГЭУ. Участники получат 3 балла, призеры — 4, победители — 5, а пробившиеся в финал олимпиады получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении.

В соответствии с порядком приема результаты олимпиады учитываются как индивидуальные достижения при поступлении в вузы РФ. Баллы сохраняются в течении трех лет. Участниками состязания могут стать учащиеся 9–11-х классов и обучающиеся выпускных курсов среднего профессионального образования.

Для участия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/634bd73e20eab559a02371f5/?erid=2VtzqucSV9m.

Отборочный этап организован онлайн. Он проходит с 16 января по 12 марта 2023 года. Финал по математике намечен на 8 апреля, финалы по физике и информатике — на 9 апреля.

О других олимпиадах КГЭУ можно узнать на официальном сайте вуза — www.kgeu.ru.

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