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Экономика 5 сентября 2026 10:40

Латвия и Литва обсуждают прекращение транзита российского зерна – Reuters

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Латвия и Литва рассматривают возможность прекращения транзита российского зерна через свои порты, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

«Латвия и Литва рассматривают прекращение поставок российского зерна через свои порты», – говорится в сообщении агентства.

По данным Reuters, в Латвии вопрос о полном запрете таких маршрутов планируют обсудить во вторник. Источники агентства также сообщили, что ограничения могут затронуть транзит российской сельхозпродукции через порты двух стран.

При этом Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил Reuters, что возможные ограничения не будут распространяться на транзит зерна между Калининградской областью и другими российскими регионами через территорию Литвы.

Россия неоднократно заявляла, что способна справляться с санкционным давлением и его дальнейшим усилением со стороны недружественных государств. На Западе также звучали оценки о неэффективности части введенных ограничений.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией ее противников. По его словам, санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике, а одной из целей западной политики является ухудшение жизни миллионов людей.

#латвия #литва #санкции против россии
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