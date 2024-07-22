Кандидаты в депутаты Госсовета Татарстана встретились с жителями Пестречинского района

Пестрецы стали первым населенным пунктом на пути автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Кандидаты в депутаты Государственного Совета Татарстана VII созыва посетят каждый район. Жители смогут задать интересующие их вопросы и поделиться собственными пожеланиями по развитию муниципалитетов.

«У населения есть много вопросов, которые решаются на разных уровнях. Очень важно разъяснить, что еще предстоит сделать, каким образом будут реализовываться программы, как будут расширяться меры социальной поддержки. Это очень важно для людей. На таких встречах можно напрямую задать вопрос и тут же получить ответ», — заявила кандидат в депутаты Госсовета РТ VII созыва и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, которая стала одним из спикеров встречи.

Помимо Сабурской, на вопросы жителей района ответили генеральный директор Агропромышленного парка «Казань» Олег Власов, кандидат в депутаты по Пестречинскому одномандатному избирательному округу №49 и действующий депутат Госсовета РТ Михаил Сыровацкий, руководитель исполкома Пестречинского района Раис Сулейманов.

Встреча собрала огромное количество жителей муниципалитета, в актовом зале местного Дома культуры не было свободных мест. Сначала спикеры рассказали о сделанном в Татарстане за последние пять лет и о мерах поддержки граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ, а затем приступили к ответам на вопросы.

«Такой формат позволяет быть как можно ближе к народу. Эти встречи позволяют еще лучше понять, какие аспекты наиболее волнуют жителей Пестречинского района. Здесь получаешь прямой контакт с гражданами, понимаешь, с какими проблемами [они] сталкиваются. Хочется еще подробнее об этом услышать», — добавил кандидат в депутаты по Пестречинскому одномандатному избирательному округу №49, действующий депутат Госсовета РТ Михаил Сыровацкий.

Жители обратились к кандидатам с вопросами, связанными со многими сферами — от ремонта дорог до открытия новых аптечных пунктов.

«Хочется, чтобы в нашем районе создалось больше условий для развития малого и среднего бизнеса. Таким образом еще и создадутся новые рабочие места. Например, было бы здорово, если бы в Пестрецах появились детские игровые [комнаты], где можно отпраздновать день рождения ребенка. Думаю, это очень перспективное направление», — отметила жительница Пестрецов Диана Фадеева.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

На последнем заседании ЦИК РТ решила зарегистрировать республиканский список кандидатов, выдвинутый «Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» в количестве шести человек, а также выдвинутый региональным отделением политической партии «Новые люди» список из 44 человек.