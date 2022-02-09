Адвокат Моргенштерна считает возбуждение дела челнинской полицией абсурдным

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера Моргенштерна, подтвердил ИА «Татар-информ», что полиция Набережных Челнов вынесла постановление о привлечении его доверителя к административной ответственности.

«Когда я узнал о назначении ботанической экспертизы, я подумал, что это какая-то шутка. Но оказалось, что нет. Была назначена ботаническая экспертиза по татуировкам на теле Моргенштерна. Это, конечно, новое слово в российской юриспруденции в данной категории дел», – поделился адвокат.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что на теле рэпера есть «татуировка в виде растения схожего до степени смешения на расстение семейства канабис».

«Ботаники что-то обнаружили в татуировках, и сотрудник полиции из Набережных Челнов провел причинно-следственную связь: раз на теле Моргенштерна есть некий рисунок, который схож до степени смешения с каким-то растением, значит все, что поет и говорит артист, – это пропаганда наркотиков. Вынес постановление и направил его в суд», – рассказал Сергей Жорин.

Адвокат подчеркнул, что считает постановление «абсурдным» и будет его обжаловать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в полиции Набережных Челнов на Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков.