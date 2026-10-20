10% отходов в оборот: Татарстан готовит программу замкнутого цикла

К 2030 году Татарстан должен сортировать 100% твердых коммунальных отходов и захоранивать не более половины. Республика подготовила программу по переходу на экономику замкнутого цикла. Экономисты рассказали «Татар-информу», что для республики эти планы вполне реализуемы.





К 2030 году Татарстан должен сортировать 100% твердых коммунальных отходов и захоранивать не более половины

Фото: © «Татар-информ»

Программа рассчитана до 2030 года

В Татарстане подготовили проект региональной программы по переходу на экономику замкнутого цикла. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Программа рассчитана на 2026–2030 годы с перспективой до 2036 года. Ее цель – сократить захоронение отходов, развивать сортировку и переработку, чтобы повторно использовать полученное сырье.

Проект предусматривает три основных показателя к 2030 году: сортировать все твердые коммунальные отходы, захоранивать не более половины и повторно использовать не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Финансировать программу планируют за счет внебюджетных источников и привлеченных средств.

При экономике замкнутого цикла отходы получают вторую жизнь: из них делают новые товары, а органические остатки перерабатывают в компост. Так меньше мусора попадает на полигоны, а в производство возвращается полезное сырье.

Сейчас в Татарстане повторно используют лишь около 10% собранных отходов. Пока этот список невелик: лом черных и цветных металлов, макулатура, чистые отходы текстиля, полимеров и древесины. В 2024 году больше всего использовали лом черных металлов – 61,2 тыс. тонн, грунт после земляных работ – 61,1 тыс. тонн, бумажную и картонную упаковку – 57,3 тыс. тонн.

В Татарстане работают 34 объекта для захоронения коммунальных отходов и пять – для их обработки. Чтобы достичь намеченных показателей, этих мощностей недостаточно.

Поэтому в проект программы включили строительство новых объектов. Они смогут ежегодно обрабатывать и сортировать 1,2 млн тонн коммунальных отходов, утилизировать и компостировать 500 тыс. тонн. Еще 1,2 млн тонн в год смогут принимать новые объекты для захоронения.

В Татарстане работают 34 объекта для захоронения коммунальных отходов и пять – для их обработки Фото: © «Татар-информ»

Новые объекты планируют построить в Верхнеуслонском, Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском районах и запустить в 2028–2029 годах. В Набережных Челнах также намечено строительство комплекса, который сможет утилизировать до 200 тыс. тонн отходов строительства, ремонта и сноса зданий в год.

Еще одна задача – наладить учет отходов и контроль за ними с помощью информационных систем. Как отмечается в документе, всем регионам не хватает данных о том, сколько вторичного сырья образуется, как его используют и куда поставляют. Чтобы решить эту проблему, предлагают изменить федеральный закон об официальном статистическом учете. В проект также включили экологическое просвещение жителей и информирование предприятий о мерах поддержки.

Александр Разуваев: «Модель реалистичная, и очень хорошо, что бюджетные деньги не вкладываются, иначе бы начались возмущения относительно налогов» Фото: скриншот видео

Готов ли бизнес на затраты по утилизации отходов?

Программа по переходу на экономику замкнутого цикла не предусматривает бюджетных денег. Финансирование – только внебюджетные источники. Это значит, что вкладываться должен бизнес. Финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с «Татар-информом» выразил мнение, что модель реалистичная. Отсутствие бюджетных денег он назвал плюсом.

«Модель реалистичная, и очень хорошо, что бюджетные деньги не вкладываются, иначе бы начались возмущения относительно налогов. Но инновации-то никто не отменял, и, слава богу, в Татарстане они реализуются. Я думаю, что все получится, в крайнем случае региональные власти помогут», – сказал он.

По его оценке, проекты по сортировке и переработке окупятся за 7–8 лет:

«Большинство бизнес-проектов окупаются именно на этот срок. И второй момент: за рубежом примерно те же сроки были. Соответственно, я думаю, что так же будет и у нас».

Рисков недозагрузки новых мощностей или дефицита сырья Разуваев не видит. «Когда такие проекты делаются, там все просчитывается, и почти всегда цифры бьются». Спрос на продукты из переработанных отходов, по его словам, есть.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает иначе. Он согласен, что переработка отходов может приносить прибыль, но подчеркивает: без подходящих условий бизнес не станет в нее вкладываться.

«У бизнеса одна-единственная идея – получить как можно больше прибыли. Это не хорошо, не плохо, это свойство бизнеса. Если показать бизнесу, что вот есть такая отрасль – извлекать прибыль из вторичных ресурсов, – он туда пойдет. А если не показать – не пойдет», – пояснил он в разговоре с «Татар-информом».

По мнению Беляева, государство должно превратить утилизацию отходов из затратной статьи в доходную. Здесь могут помочь технологии, преференции и обязывающие меры. Пока этого не произойдет, бизнес будет выбирать там, где проще заработать. «Он сравнит, где ему легче получить прибыль: здесь или здесь», – сказал Беляев.

По мнению Беляева, государство должно превратить утилизацию отходов из затратной статьи в доходную. Здесь могут помочь технологии, преференции и обязывающие меры Фото: © «Татар-информ»

Неэкологичные привычки и безответственность

Главный барьер для программы не деньги и не технологии. Это отсутствие ответственности у бизнеса и привычки потребителей, отметил Беляев.

«Ответственности больше не появилось. Возможности появились, и мы видим какое-то движение. Но возьмите сбор твердых бытовых отходов у населения. Какая там ответственность? Где вы ее видели? Я, например, ее не вижу нигде. Наоборот – яростное сопротивление и всяческое неприятие этой темы», – сказал он.

По его словам, нужны и стимулы, и принуждение. Налоговые льготы для тех, кто использует вторичные ресурсы, субсидии – с одной стороны. Меры принуждения – с другой. При этом стоит обратить внимание и на просветительскую работу с населением, переформировать их привычки.

Разуваев же считает, что бизнес следует государственным решениям. Если власть скажет – бизнес сделает. Ответственность бизнеса в вопросах экологии он оценил как достаточно высокую: «Сейчас не 1990-е годы. И в Татарстане, и по всей России».

При этом Беляев подчеркнул, что в России полный переход на экономику замкнутого цикла к 2030 году маловероятен. При этом для Татарстана эти цели более реалистичны: «Главное – не бросить на полпути». Экономика, по его словам, как велосипед:

«Пока ты педали крутишь, у тебя экономика движется. Как только ты педали перестал крутить, у тебя сразу все остановилось. Главное, чтобы это была последовательная, твердая и неустанная работа. Тогда все получится».