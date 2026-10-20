Деревянный конструктор из Казани стал победителем конкурса «Родная игрушка»

В Национальном центре «Россия» в Москве 19 октября наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он проводится Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Награду получил деревянный конструктор «Архитектурное наследие России» инженера-строителя из Казани Рамиса Садрутдинова. Об этом сообщает Российское общество «Знание».

Конструктор представляет собой сборные модели достопримечательностей российских городов из массива березы или липы с соединением «шип-паз». Наборы рассчитаны на четыре возраста – от пяти деталей для малышей до моделей для взрослых. Первым прототипом стала Спасская башня Казанского Кремля. Каждый набор сопровождается исторической справкой и QR-кодом с дополненной реальностью, упаковка – на русском и татарском языках.

Всего в номинацию «Идеи игр и игрушек» поступило 4 330 заявок из 89 регионов. Победа давала автору возможность довести концепцию до прототипа при поддержке российских фабрик игрушек.

Финал конкурса объединил более 1,5 тыс. участников. Изделия оценивали 40 экспертов, 28 членов детского жюри от 12 до 17 лет, а также 32 семьи. Оценка проводилась по образовательному и воспитательному потенциалу, оригинальности, качеству разработки, технологической новизне, эстетической привлекательности и соответствию традиционным российским ценностям. По итогам отметили 45 победителей.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина. В нем отмечалось, что конкурс объединяет увлеченных и мастеровитых людей разных возрастов и профессий, а работы выполнены с любовью к детям и призваны развивать художественный вкус, воспитывать уважение к духовно-нравственным ценностям и знакомить с культурным наследием народов России.

Сергей Кириенко отметил, что конкурс собрал более двух тысяч проектов, получивших знак качества. Он обратил внимание, что в этом году больше игрушек посвящено дошкольникам, а среди авторов есть люди от 3 до 80 лет.

Победители получат возможность выпустить первый тираж с технологическими партнерами. Начало производства запланировано на декабрь 2026 года. Проектам предоставят продвижение в розничных сетях и на онлайн-площадках, возможность включения в рекомендации Минпросвещения России по оснащению детских садов и школ, а также включение в реестр продукции со знаком «Родная игрушка».