В Татарстане капитально отремонтировали 11 зданий судебных участков в 2026 году

Ежегодное финансирование капитального ремонта судебных участков в Татарстане увеличили с 50 млн до 260 млн рублей. Средства выросли благодаря решению Раиса республики Рустама Минниханова. Об этом сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин во время Правительственного часа в Государственном Совете республики, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

По словам министра, за пять лет на капитальный ремонт судебных участков направят более 1,3 млрд рублей. Увеличение финансирования уже позволило в 2026 году отремонтировать 11 зданий. Загидуллин отметил, что столько же зданий капитально отремонтировали за предыдущие шесть лет.

Ремонт судебных участков проводят ежегодно. В 2025 году обновили здания мировых судей в Менделеевском и Алексеевском районах, а также завершили начатые в 2024 году работы в Арском районе. Кроме того, в начале 2025 года судебные участки Муслюмовского района переехали в новое здание.

При капитальном ремонте в зданиях оборудуют все необходимые помещения для работы судей: залы судебных заседаний, совещательные комнаты, архивы, серверные и конвойные помещения. Для сотрудников судов и посетителей создают комфортные условия – устанавливают системы кондиционирования, тепловые завесы и камеры хранения.

Отдельное внимание уделяют доступности зданий для маломобильных граждан. Для этого устанавливают пандусы, расширяют дверные проемы и оборудуют санузлы.

Также увеличивается площадь судебных участков. По данным Загидуллина, только за 2025–2026 годы она выросла на 564 кв. м.