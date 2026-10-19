Ирада Аюпова: Дома культуры должны передавать традиции и язык будущим поколениям

Республиканский съезд директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений Татарстана прошел в Казани. В нем приняли участие около 450 человек – руководители отделов и управлений культуры, директора и специалисты учреждений со всей республики, сообщили в канале Минкульта РТ в МАКСе.

Центральным событием деловой программы стало пленарное заседание с участием министра культуры Татарстана Ирады Аюповой. Она представила доклад «Культурный код будущего: новые задачи и возможности культурно-досуговых учреждений Татарстана» и обозначила основные направления дальнейшего развития отрасли.

Министр отметила, что культурно-досуговые учреждения, библиотеки и другие организации первичного звена вновь становятся основой социокультурной жизни страны.

По словам Аюповой, клубы и дома культуры играют важную роль в передаче традиций, культуры и языка от поколения к поколению, сохранении музыкального, песенного и хореографического наследия. Кроме того, они должны помогать выявлять талантливых детей и создавать условия для их дальнейшего развития.

Министр подчеркнула, что без доступа к качественной литературе и такой системной работы культурным учреждениям будет сложно конкурировать с контентом, который доступен пользователям через телефоны и другие гаджеты.

Аюпова также заявила, что сегодня борьба идет не за материальные ресурсы, а за веру и доверие людей. Поэтому обновление культурно-досуговых учреждений, закупку оборудования и музыкальных инструментов, пополнение библиотечных фондов необходимо дополнять содержательной работой.

В частности, важны встречи, обмен опытом, обсуждение успешных практик и формирование общего командного подхода.

Главным показателем работы культурно-досуговых учреждений министр назвала не количество посетителей и не объем заработанных средств, а то, будут ли будущие поколения ощущать себя частью родной земли, истории и малой родины.

В деловую программу съезда вошли пленарное заседание, тематические секции и дискуссионные площадки, выставка «Оснащение и развитие КДУ», а также защита проектов финалистов Республиканского конкурса творческих пространств «Мәхәллә».

Участники обсудили нормативно-правовое регулирование работы культурно-досуговых учреждений, их оснащение современным российским оборудованием, цифровые коммуникации и кадровое обеспечение. Отдельное внимание уделили грантовой поддержке, новым форматам работы с традиционной культурой, созданию креативных кластеров на базе домов культуры, взаимодействию с сообществами и поддержке участников специальной военной операции.

В завершение съезда состоялась торжественная церемония награждения лучших работников отрасли, победителей грантовых конкурсов и проектов.

Фото: https://max.ru/mincultrt