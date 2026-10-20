Трамп рассказал, почему российские танки не смогли дойти до Киева за четыре часа

Россия могла закончить специальную военную операцию за один день, если бы танки не застряли в грязи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, колонна из тысячи российских танков двигалась к Киеву по бетонному шоссе и могла добраться до города за четыре часа. Однако один из генералов решил свернуть через поля, где техника застряла. Командира Трамп назвал очень глупым.

Также Трамп назвал Россию огромной машиной, которая просто продолжает двигаться вперед, и великой державой. Сомали он охарактеризовал как настоящий сортир, отметив, что это даже не страна. По его мнению, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского необязательна для украинского урегулирования, а Зеленский должен захотеть завершить конфликт.