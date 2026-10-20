NYT: Уиткофф и Кушнер планируют приехать в Россию для переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, поездка может состояться 21 октября – после встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Финляндии Александром Стуббом в Норвегии. Кушнер участвует в этих переговорах дистанционно.

Как пишет NYT, одной из возможных тем встречи с российским лидером станет освобождение гражданина США, который длительное время находится под стражей в России. По информации издания, американская сторона рассчитывает продвинуться в этом вопросе в рамках дальнейших переговоров с Москвой.

При этом участие Кушнера в поездке остается под вопросом. Ранее сообщалось, что он не сможет лично приехать на встречу в Осло из-за болезни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле ожидают от Уиткоффа информации о его контактах с украинской и европейской сторонами.