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Общество 20 октября 2026 16:42

В Татарстане упростили сдачу материалов СМИ в госархив

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В Татарстане упростили сдачу материалов СМИ в госархив
Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В Государственном комитете РТ по архивному делу сегодня на заседании коллегии в Казани шла речь об обязательном хранении материалов СМИ – печатных и аудиовизуальных. На встрече собрались руководители масс-медиа республики.

Гульнара Габдрахманова

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«По Закону РТ СМИ республики обязаны передавать обязательный экземпляр в государственный архив для обеспечения долгосрочной сохранности материалов. На сегодняшнем заседании мы с вами обсудим вопросы организации передачи обязательного экземпляра в госархив в связи с новыми изменениями – почти полностью поменяли весь порядок его передачи», – сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова собравшимся.

Документы в электронной форме теперь размещаются на мультимедийном портале «Архивы Татарстана – карта истории». Процесс приема документов от издательств и других масс-медиа автоматизирован. Пользователи сами загружают необходимые материалы, а затем система с помощью искусственного интеллекта распределяет полученные данные по нужным категориям или полям. После такой обработки формируется итоговая электронная опись – список поступивших материалов.

«До этого не все сдавали документы в электронном формате, кто-то приносил на носителях. Носители были абсолютно разные, форматы были разные. Были большие проблемы с составлением описей – это самое главное. Сейчас мы на нашем портале все автоматизировали: все СМИ загружают данные, и искусственный интеллект помогает им эти данные распределить. После этого автоматически составляется опись. К нам поступают документы, описи, и они потом распределяются на «Карте истории» в зависимости от того, о какой территории идет речь», – пояснила Габдрахманова журналистам.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что в данной работе нет ничего сложного.

«Это работа, которую мы всегда проводили. Закон обязывает сдавать в архив документы. Сейчас работа упростилась. Думаю, что проблем не возникнет. Ну а если появятся вопросы, коллеги готовы помочь, поддержать и научить – как легче работать. В принципе все понятно, доступно и, я думаю, хорошо работает», – подчеркнул он.

коллегия

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В заключение коллегии были вручены сертификаты о занесении имен ряда сотрудников Государственного комитета РТ по архивному делу на Электронную доску почета РТ, а также прошло награждение отличившихся специалистов.

#госкомитет рт по архивному делу #Айдар Салимгараев #архивные документы #искусственный интеллект
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