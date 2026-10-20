КФУ откроет международную школу в провинции Шаньдун

Фото: пресс-служба КФУ

Казанский федеральный университет и крупнейший строительный холдинг Китая «Линшэн» договорились о создании совместной частной международной школы для старших классов в провинции Шаньдун. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Ректор КФУ Ленар Сафин встретился с генеральным директором корпорации Чжан Наймином. Визит стал продолжением встречи, состоявшейся ранее в КНР, и подтверждением договоренностей о развитии российско-китайского сотрудничества в научно-образовательной сфере.

Школу для 10–11 классов планируется открыть в городе Дунъин в сетевой форме реализации образовательных программ. Чжан Наймин подчеркнул, что холдинг возьмет на себя вопросы инвестиций, комплексного управления и взаимодействия с властями Китая. Ленар Сафин подтвердил готовность университета обеспечить интеграцию российских учебных планов среднего общего образования, методическое сопровождение и командирование профессорско-преподавательского состава.

«Данный проект, безусловно, является для нас новым вызовом. Мы будем одними из первых, кто откроет на территории другого государства не просто свой филиал, а целую школу, которая будет готовить абитуриентов для поступления в российские вузы, в том числе в Казанский университет. Со своей стороны КФУ обеспечит сквозной контроль качества обучения на всех этапах для подготовки учащихся к сдаче нашего ЕГЭ и получения ими российского аттестата», – сообщил ректор.

Согласно законодательству КНР, создаваемый международный класс требует официальной регистрации в Департаменте образования провинции Шаньдун и вышестоящих органах управления образованием Китая. В этой связи решено подготовить обращение КФУ в Посольство РФ в Пекине для легализации деятельности и масштабирования проекта.

Стороны также обсудили создание в Китае официального подготовительного центра КФУ для довузовской подготовки китайских граждан. Цель – углубленное освоение русского языка и профильных дисциплин для последующего поступления на программы бакалавриата КФУ. Обучение планируется по утвержденным сетевым общеобразовательным программам вуза, сочетающим очные модули в КНР и дистанционные технологии.

В завершение визита китайская делегация посетила подготовительный факультет для иностранных учащихся КФУ на Исаева, 12 и Кремлевской, 25, где их сопровождали декан Айрат Мухаметов и заместитель декана Рауф Сабиров. Потенциал общеобразовательных учреждений гости оценили на примере СУНЦ «IT-лицея» КФУ, где делегацию принимал директор Алмаз Шакирзянов. Представители корпорации отметили достойный уровень подготовки и современные условия для студентов и учеников.