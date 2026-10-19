В Татарстане подвели итоги XVII Всероссийского конкурса «Многоликая Россия»

Фото: пресс-служба «Татмедиа»

Конкурсная комиссия подвела итоги XVII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» и выбрала победителей. Итоговое заседание стало вторым этапом работы жюри: ранее комиссия определила финалистов, из числа которых теперь отобрала лучшие работы.

В этом году на конкурс поступило 252 заявки из 54 регионов России, объединившие 1133 работы. Самой востребованной стала номинация «Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов Российской Федерации» – в ней представили 57 заявок и 165 работ. По итогам первого заседания комиссия сформировала список финалистов, а на втором выбрала победителей.

Заседание провел председатель конкурсной комиссии Рифат Сабитов – заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель Регионального департамента холдинга, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заслуженный журналист РФ.

Он отметил, что финалисты представили работы традиционно высокого уровня, поэтому выбор победителей сопровождался непростыми дискуссиями. В большинстве номинаций конкуренция оказалась особенно высокой.

Сабитов также обратил внимание на работы, которые выделяются искренностью и душевностью, вниманием к людям, уважением к их истории и умением просто и убедительно рассказывать о важных темах.

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» призван находить и отмечать наиболее значимые и талантливые журналистские материалы о жизни, культуре и традициях народов многонациональной страны. Учредителем и организатором выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Казани 10–12 ноября в рамках XI Форума национальных СМИ «Единство в многообразии».

Руководитель «Татмедиа», заместитель председателя конкурсной комиссии Айдар Салимгараев отметил, что проведение церемонии на площадке форума позволит объединить региональные национальные СМИ и крупные федеральные медиахолдинги.

По его мнению, такое сотрудничество поможет региональным редакциям расширить аудиторию и возможности, а также позволит глубже раскрывать тему межнациональных отношений. Салимгараев выразил надежду, что это взаимодействие даст хорошие результаты в дальнейшей творческой работе журналистов.

За годы проведения конкурс стал одной из главных профессиональных площадок для журналистов, освещающих межнациональные отношения, культурное разнообразие и традиционные ценности народов России.

Он охватывает разные форматы СМИ – от печатных публикаций и телевизионных проектов до радиопрограмм и интернет-материалов. В 11 номинациях участвуют региональные и федеральные редакции, штатные авторы и независимые журналисты.

Список победителей опубликован на официальном сайте агентства «Татмедиа».