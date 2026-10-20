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Экономика 20 октября 2026 17:53

Глава ФАС назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты питания в России

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Ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна. Об этом журналистам на пленарной сессии Всероссийской тарифной конференции рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

Шаскольский добавил, что при рассмотрении крупных сделок на рынке ФАС выдает поведенческие условия, в соответствии с которыми крупные компании утверждают торговые политики. По его словам, сейчас такие политики утверждают крупные производители свинины и мяса птицы.

#ФАС #цены на продукты
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