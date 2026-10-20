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Общество 20 октября 2026 18:36

Из-за строительства надземки у ОЭЗ «Алабуга» на М-7 ограничат движение

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21 октября с 0.00 до 5.00 движение транспорта ограничат на 1018 километре трассы М‑7 «Волга» – возле ОЭЗ «Алабуга», в направлении Казани. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Объезд организован по дорогам «Подъезд к городу Елабуга» и «Елабуга – Гари – Абалач».

«Просим водителей заранее планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков. Берегите себя и других участников движения!», – говорится в сообщении ГАИ республики.

#надземный пешеходный переход #ОЭЗ Алабуга #ограничение двжиения
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