Из-за строительства надземки у ОЭЗ «Алабуга» на М-7 ограничат движение

21 октября с 0.00 до 5.00 движение транспорта ограничат на 1018 километре трассы М‑7 «Волга» – возле ОЭЗ «Алабуга», в направлении Казани. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Объезд организован по дорогам «Подъезд к городу Елабуга» и «Елабуга – Гари – Абалач».

«Просим водителей заранее планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков. Берегите себя и других участников движения!», – говорится в сообщении ГАИ республики.