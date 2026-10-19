Вышел новый сезон сериала «На краю» о вовлечении подростков в кибермошенничество

Институт развития Интернета выпустил второй сезон веб-сериала «На краю». Цель этого сериала – профилактика вовлечения подростков в кибермошенничество.

Главная задача проекта — повысить цифровую грамотность детей и подростков, показать, как важно сохранять критическое мышление, личные границы и ответственность в интернете, а также сформировать понимание, что даже за экраном человек несёт ответственность за свои действия. Герои проходят путь от доверчивости и ошибок к осознанности и цифровой ответственности, а поддержка друзей, наставников и семьи помогает им справляться с трудностями.

По сюжету спустя год после событий первого сезона главная героиня Аня возвращается в город Среднеозерск и вместе с напарником Рустамом и наставником Геннадием Петровичем готовится открыть летний лагерь «Школа юных детективов». Однако накануне открытия город накрывает новая волна интернет-мошенничеств. Каждая серия основана на реальных случаях интернет-преступлений.

Сериал будет полезен и взрослым — родителям, старшему поколению и педагогам: он помогает понять, какие риски несет виртуальная среда и как уберечь подростков от онлайн-угроз и вовлечения в противоправные схемы.

Сериал доступен к просмотру по ссылке.