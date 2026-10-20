Минтранс предложил ввести мобильные пункты техосмотра

Минтранс России разработал правила проведения техосмотра автомобилей на передвижных диагностических линиях вне специализированных пунктов. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале официальной публикации проектов правовых актов.

Согласно сводному отчету к документу, предлагается установить особенности проведения техосмотра вне пунктов ТО с использованием передвижных диагностических линий. Мера направлена на исключение возможности фальсификации прохождения обязательных процедур и на повышение безопасности дорожного движения.

Отмечается, что передвижные диагностические линии (ПДЛ) сегодня используют 283 компании. Их применение разрешено в регионах, где нет достаточного количества стационарных пунктов ТО.

Требования к оборудованию ПДЛ установлены постановлением правительства РФ и действуют до 1 марта 2027 года. Минтранс намерен закрепить их в своем приказе с внесением ряда изменений.

Документ предполагает разрешение использования ПДЛ в местах, расположенных на расстоянии более 100 километров от ближайшего стационарного пункта техосмотра, а также на предприятиях, где используются машины, не выезжающие на дороги общего пользования.

Также Минтранс предлагает закрепить обязанность операторов ПДЛ соблюдать климатические условия эксплуатации мобильных пунктов, установленные производителем. Например, если минимально разрешенная температура работы устройства составляет минус 30 градусов по Цельсию, при такой температуре проводить ТО нельзя.

Предполагается, что новые правила будут действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2033 года.