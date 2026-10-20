В Санкт-Петербурге прошел Первый форум татарской молодежи

Фото: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге 17 октября на площадке Культурного центра ТНКА прошел Первый форум татарской молодежи. Мероприятие организовано в рамках республиканского проекта «Акыл фабрикасы» («Фабрика идей»), направленного на объединение татарской молодежи, развитие национальной культуры и поддержку социальных инициатив. Об этом сообщает Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В работе форума приняли участие более 150 молодых людей. Мероприятие длилось почти девять часов, с 11:00 до 20:00, и прошло в двуязычном формате на русском и татарском языках.

С приветственным словом к участникам обратился постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Шаяхметов. В своем выступлении он отметил важность сохранения родного языка, культуры и традиций татарского народа за пределами республики, а также высокую значимость консолидации татарской молодежи в крупном мегаполисе.

Также перед участниками выступил председатель Всемирного форума татарской молодежи (TATFORUM) Райнур Хасанов. Он представил масштабные республиканские и всероссийские проекты и рассказал о том, как адаптировать их для реализации на локальном уровне в Санкт-Петербурге.

Программа форума была насыщенной и продуктивной. В течение дня участники посетили ряд лекций, дискуссий и практических мастер-классов. Среди них – дискуссия о сохранении и развитии культуры в другом регионе и восстановлении активной деятельности в Петербурге; мастер-классы по игре на традиционных духовых инструментах под руководством Ильяса Фархуллина и по созданию креативного контента с использованием искусственного интеллекта от Райнура Хасанова; лекция «Тукай в Петербурге» от молодого писателя и блогера Ихтияра Кыямова, приуроченная к 140-летию со дня рождения поэта; творческая встреча с музыкантом и продюсером Булатом Шайми; «Дөнья кафесы» («Мировое татарское кафе») – формат для генерации идей по развитию татарского молодежного движения в городе; кинопоказ и обсуждение документальных лент «Туган як: Суоми» и «Татар театры дөньяны яктырта».

Подводя итоги, организаторы и участники отметили высокую продуктивность форума. Мероприятие показало, что у татарской молодежи Санкт-Петербурга есть запрос на системную работу и живое общение. Участники обменялись контактами и опытом, а также сформулировали конкретные идеи для будущих проектов, в том числе по популяризации татарского языка в цифровой среде.

Важным организационным итогом форума стало избрание руководителя татарской молодежи Санкт-Петербурга. Им единогласно избран заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Тахир Валиуллин. Инициативу, предложенную председателем Всемирного форума татарской молодежи Райнуром Хасановым, участники поддержали на общем голосовании, отметив необходимость перехода к активной практической работе.

Таким образом, заложена основа для регулярного взаимодействия: принято решение поддерживать связь и организовывать совместные онлайн-встречи и выездные сессии. Первый форум в рамках «Акыл фабрикасы» стал стартом для формирования единого и активного татарского молодежного сообщества в культурной столице.

Фото: Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области