В Казани спрос на ипотеку вырос на 53,2% с начала года

В Казани спрос на ипотеку в январе – середине октября вырос на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на «Домклик».

Главным ипотечным драйвером текущего месяца в России стал ажиотаж вокруг семейной ипотеки: в ожидании изменения условий выдачи с октября 2026 года покупатели стремились закрыть сделку, пока ставки и требования оставались мягче.

Кредитование по рыночным ставкам выросло повсеместно и значительно сильнее – в среднем в 1,5–2 раза. Этому способствовали снижение ключевой ставки и накопленный отложенный спрос: на рынок выходят клиенты, которым не подходят льготные программы. При этом у большинства из них высокий первоначальный взнос – более 40%.

Казань по темпу роста стала седьмой в списке 20 крупнейших городов России. Максимальный прирост количества ипотечных сделок показал Омск (+110,7%). На втором месте – Красноярск (+90,3%), на третьем – Нижний Новгород (+83,0%). В топ-5 также вошли Самара (+67,8%) и Челябинск (+60,8%). На шестой позиции – Санкт-Петербург (+60,6%).

В ряде городов льготная ипотека показала небольшое снижение: в Москве (-15,4%), Новосибирске (-5%), Тюмени (-2,4%) и Воронеже (-1%).