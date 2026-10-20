Жители РТ могут проверить финансовую грамотность на всероссийском онлайн-зачете

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности продлится до 27 октября. В прошлом году его участниками стали более 52 тыс. жителей республики, сообщают организаторы.

Принять участие в зачете может любой желающий – индивидуально или всей семьей. Программа адаптирована под разные возрастные группы. Младших школьников ждет игровой формат: ребята познакомятся с основными финансовыми понятиями, научатся разумно обращаться с деньгами и копить на мечту. Взрослые смогут проверить, насколько уверенно они управляют личным бюджетом и принимают взвешенные финансовые решения. Выбрать можно базовый или продвинутый уровень сложности.

Как сообщают организаторы, в этом году также появились задания, основанные на реальных ситуациях, от крупнейших цифровых платформ, включая известные маркетплейсы. Например, участникам предложат решить задачу, связанную с фишингом, с которым часто сталкиваются покупатели онлайн-сервисов.

Каждый участник получит персональные рекомендации по темам, которые вызвали затруднения, а успешно сдавшие – именной сертификат.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте finzachet.ru.

