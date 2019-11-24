Специалисты назвали разные способы использования старых смартфонов

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). После покупки новых смартфонов люди часто перестают как-либо использовать старые, но устаревшие гаджеты можно задействовать для решения многих повседневных задач. Возможные варианты перечислили эксперты американского издания Popular Mechanics.

В частности, старый смартфон можно использовать как камеру наблюдения, установив на нем приложение AtHome Video Streamer и закрепив в нужном месте. На новый смартфон для получения уведомлений об обнаружении движения следует установить приложение AtHome Camera.

Аналогичным образом, передавая сигнал на новое устройство, старое можно превратить в видеоняню – с помощью программ Cloud Baby Monitor, Dormi или Baby Monitor 3G.

Если же речь идет об iPhone старой модели, то такой гаджет можно использовать как GPS-трекер, если озаботиться установкой приложений «Найти iPhone» или Find My Device. Эта опция актуальна для людей, которые постоянно забывают, где припарковали свой автомобиль, отмечает издание.

Кроме того, устаревший аппарат можно использовать как видеорегистиратор или усилитель сигнала Wi-Fi.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уязвимость ОС Android позволяла шпионить за пользователями через камеры смартфонов.

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