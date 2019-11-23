По тонкому льду: в Татарстане оштрафовали рыбаков, вышедших на неокрепший лед рек

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане во время рейда оштрафовали рыбаков, вышедших на неокрепший лед Волги и Свияги. Об это ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Зеленодольском районе РТ инспекторы ГИМС совместно с полицейскими и добровольцами устроили облаву на бесстрашных рыбаков, вышедших на тонкий лед рек.

«Лед толщиной менее 7 сантиметров несет реальную опасность, ведь в любую минуту человек может оказаться в воде, и тогда счет идет на секунды», – отмечает руководитель Зеленодольского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев.

Замеры льда показали, что в наиболее безопасном месте его толщина не превышает 5 см. Однако это не останавливает рыбаков в погоне за рыбой мечты. Многие из нарушителей не первый год выходят на лед в первые морозные дни и по их утверждениям – «ни разу не тонули».

Тем не менее, были составлены 8 протоколов за административные нарушения. Теперь рыбаки заплатят от полутора тысяч рублей штрафа за «опасную рыбалку».

Всего во время рейда охвачено 98 человек, которым напомнили правила поведения на замёрзших реках и раздали памятки.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.