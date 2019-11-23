(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Мужчина получил ожоги, пытавшись потушить свою квартиру в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 15.58 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на седьмом этаже девятиэтажного дома на Сыртлановой горит трехкомнатная квартира.

На место прибыли пожарные ПСЧ № 7, которые быстро справились с огнем. В результате пожара пострадал хозяин квартиры, который самостоятельно пытался справиться с огнем. Мужчину доставили в ожоговое отделение РКБ.

Площадь пожара, причины которого предстоит установить, составила 1 кв. метр.

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