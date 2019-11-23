Врач рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Употребление кофе не сказывается на здоровье сердца, в отличие от употребления вина. Об этом рассказал врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк в интервью изданию Focus, сообщает РИА Новости.

По словам медика, регулярное потребление кофе не приводит к повышению давления и при этом ведет к уменьшению вероятности развития онкологических заболеваний. К тому же этот напиток «снижает риск развития деменции и диабета», подчеркнул он. Без риска для здоровья можно пить в день до четырех чашек кофе, добавил кардиолог.

Красное же вино, традиционно считающееся полезным, по мнению Брюка, даже в небольших количествах способно вызвать аритмию.

Кроме того, специалист заметил, что жесткая вода не опасна для сосудов, так как известь из нее не накапливается в организме человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали простой способ снизить риск заболеваний сердца.

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