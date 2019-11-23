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Татар-информ

23 ноября 2019, 00:16

ОбществоЗдоровье и среда

Французский врач перечислила симптомы возникновения алкоголизма

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ОбществоЗдоровье и среда

Французский врач перечислила симптомы возникновения алкоголизма

Один из признаков – невозможность ограничиться одной дозой спиртного за вечер.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Невозможность ограничиться одной дозой алкоголя за вечер является симптомом начинающегося алкоголизма. Признаки возникновения зависимости от спиртного перечислила французский аддиктолог Мокка Лорберг, передает РИА Новости.

Если «человек не может выпить лишь один бокал и остановиться на этом», это является серьезным признаком, подчеркнула специалист. И добавила, что о зависимости свидетельствует и улучшение состояния после дозы алкоголя, принятой для того, чтобы унять желание выпить.

Кроме того, о возникновении алкоголизма свидетельствует и невозможность воздержаться от потребления алкоголя, несмотря на негативные последствия и желание отказаться от выпивки. Сигналом является превращение спиртного в основной жизненный интерес, отметила врач.

При этом, по словам эксперта, нет разницы, какой именно алкогольный напиток предпочитает человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане наблюдается снижение заболеваемости алкоголизмом

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